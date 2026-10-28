محافظ البحر الأحمر يتابع تدفقات السيول جنوب مرسى علم ويوجه باستمرار رفع الاستعداد

البرقي: سدود وبحيرات الحماية تحجز 2.49 مليون متر مكعب من مياه السيول بمرسى علم والشلاتين.. وتحد من مخاطرها على السكان والمنشآت

راقب الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، مساء الثلاثاء، من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، تطورات الحالة الجوية وموقف السيول بمدن المحافظة، مع متابعة مستمرة لتحركات المياه على الطرق الساحلية، وجاهزية المعدات للتعامل الفوري مع أي إطماءات، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري والجهات المعنية، حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان استمرار حركة المرور.

وأفاد مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، السيد محمد رياض، بحدوث تدفقات للمياه بوادي لحمي، جنوب مدينة مرسى علم، عند الكيلو 120 بطريق مرسى علم – الشلاتين، شمال قرية حماطة، حيث تتدفق المياه من المناطق الجبلية باتجاه الوادي وصولًا إلى البحر، مع تأثر حركة المرور دون توقفها، واستمرار متابعة الموقف للتعامل مع أي تطورات.

وفيما يتعلق بأعمال مواجهة السيول، أوضح تقرير الهيئة العامة للطرق والكباري أنه عقب تلقي بلاغات بعبور المياه للطريق الساحلي مرسى علم – برنيس، عند الكيلو 50 جنوب مرسى علم بمنطقة وادي الجمال، جرى تحريك المعدات إلى مواقع البلاغات، وإزالة الإطماءات بالتوازي مع نزح المياه من سطح الطريق.

واستمرت الأعمال من السابعة صباحًا حتى الحادية عشرة مساءً يوم الاثنين 26 أكتوبر، للتأكد من إزالة الإطماءات وفتح الطريق بالكامل أمام حركة المرور، كما جرى المرور على الموقع صباح الثلاثاء للتحقق من خلوه من أي معوقات.

ومع بدء تدفقات المياه بمنطقة عرب صالح، عند الكيلو 140 جنوب مرسى علم، رُفعت درجة الاستعداد والجاهزية إلى الدرجة القصوى، مع تجهيز المعدات للتحرك والتعامل مع أي إطماءات على الطريق، بالتنسيق المستمر مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

السدود وبحيرات الحماية تحجز 2.49 مليون متر مكعب من المياه

وفي مؤشر على أهمية منشآت الحماية من أخطار السيول، كشف محافظ البحر الأحمر عن نجاح سدي أم حرينة وأم رطيبة بمرسى علم في حجز نحو 90 ألف متر مكعب من المياه، ضمن المنشآت التي أُنشئت لحماية قرية الشيخ الشاذلي، فيما نجحت بحيرة «ب1» بالشلاتين في حجز نحو 1.6 مليون متر مكعب، وبحيرة «ب2» في حجز نحو 800 ألف متر مكعب من المياه، ضمن منظومة حماية المدينة من أخطار السيول، بإجمالي يصل إلى نحو 2.49 مليون متر مكعب من المياه.

وأكد أن منشآت الحماية في حالة جيدة، بما يعكس أهمية دورها في استيعاب كميات من مياه السيول والحد من مخاطر تدفقها إلى المناطق السكنية، وحماية المواطنين والممتلكات والطرق والمنشآت، والحد من الآثار المحتملة للتقلبات الجوية.

وأشار رياض إلى أن نجاح هذه المنشآت في حجز المياه يعكس أهمية الاستعداد المسبق ومتابعة كفاءة منظومة الحماية، في ضوء توجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بالمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من أخطار السيول خلال الفترة الماضية، والتأكد من جاهزيتها وقدرتها على أداء دورها، ضمن خطة المحافظة للحد من مخاطر السيول وحماية الأرواح والممتلكات.

كما تتابع الأجهزة المعنية مسارات تدفق المياه بمنطقة برانيس والأودية المحيطة بها، بالتنسيق مع رئيس مدينة مرسى علم، لرصد اتجاهات المياه والتعامل مع أي مستجدات وفقًا لطبيعة الموقف.

ووفقًا لتقرير مركز السيطرة في الساعة الثامنة والنصف مساء الثلاثاء، استقرت الأحوال الجوية بمدن رأس غارب والغردقة وسفاجا والقصير وحلايب، وتوقفت الأمطار بمدينة الشلاتين، بينما استمرت متابعة تدفقات المياه بوادي لحمي جنوب مرسى علم، مع تأثر حركة المرور دون توقفها.

وتواصل محافظة البحر الأحمر رفع درجة الاستعداد القصوى ومتابعة الموقف على مدار الساعة من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري وإدارات المدن والجهات المعنية، لرصد أي تغيرات في الحالة الجوية، وسرعة التعامل معها، وضمان سلامة المواطنين واستمرار الحركة على الطرق.