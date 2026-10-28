محافظ الإسكندرية يوجّه بتكثيف أعمال صيانة وتطوير شبكات الإنارة العامة ورفع كفاءة الإضاءة وتأمين الكابلات بالأحياء

وجّه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم، بتكثيف أعمال صيانة وتطوير شبكات الإنارة العامة بمختلف أحياء المحافظة، ورفع كفاءة الإضاءة بالشوارع والمحاور الرئيسية والمناطق السكنية، مع تأمين الكابلات الكهربائية ومعالجة الأعطال، بما يضمن تعزيز عوامل السلامة والأمان للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تنفيذ خطة متكاملة لصيانة أعمدة وكشافات الإنارة، وتطوير الشبكات الهوائية والأرضية، وإحلال وتجديد الأجزاء المتهالكة، والاستجابة لشكاوى المواطنين، في إطار الارتقاء بكفاءة البنية التحتية وتحسين المظهر الحضاري للشوارع.

وفي حي ثان المنتزه، نُفذت أعمال صيانة وإنارة شملت 79 عمود ليد و6 أعمدة صوديوم، و16 كشاف ليد بأذرع، و17 كشاف صوديوم بأذرع، و16 كشاف صوديوم، إلى جانب تركيب أبواب جانبية للأعمدة بمنطقة طوسون بمحيط مدرسة الشهيد محمد رمضان، ومد شبكة هوائية بكابل هارزا بطول 300 متر بالمحور أمام المنتزه. كما شملت الأعمال صيانة الكابلات وعزلها داخل غرف التفتيش الكهربائية الأرضية، بطريق الكورنيش ومناطق طوسون وأبو قير والحرمين والمندرة بحري والعصافرة بحري وقبلي وعزبة البرنس القبلي وشارع البرنس سركيس.

وفي حي العجمي، نفذت إدارة الكهرباء أعمال صيانة وتركيب 436 كشافًا و12 برن إنارة، والاستجابة لـ97 شكوى، وتأمين وعزل 91 كابلًا كهربائيًا، ومد وإحلال شبكات بطول 390 مترًا، بمناطق المكس والدخيلة ووادي القمر والبيطاش والهانوفيل وأبو يوسف والكيلو 21 وأبو تلات، فضلًا عن رفع كفاءة شبكة الإنارة بمحيط المدارس.

وشهد حي غرب تنفيذ أعمال صيانة وإنارة شملت 140 عمود ليد و28 عمود صوديوم، و58 كشاف ليد بأذرع و30 كشاف صوديوم بأذرع و35 كشاف صوديوم، إلى جانب إنارة الكشافات بشوارع الطابية ومحور المحمودية البطيء. كما جرى تركيب 18 عمودًا معدنيًا بالكابلات الأرضية بالمنطقة الثالثة ببشاير الخير 3 و5، بالتعاون مع شركة كهرباء الإسكندرية، ورفع كفاءة الشبكة الهوائية بشارع المكس بطول 600 متر، وتركيب شبكة هوائية بطول 400 متر، وصيانة 5 برنات إنارة. وشملت الأعمال مناطق بشاير الخير 1 و2 بغيط العنب، وبشاير الخير 3 و5 بالقباري، ومحور المحمودية، وعددًا من الشوارع والمناطق الأخرى بنطاق الحي.

وفي حي العامرية أول، تواصلت أعمال صيانة الشبكات ورفع كفاءة الإنارة بقرية حارس 3 ومنطقة الهاويس ومساكن الضباط، إلى جانب زراعة أعمدة جديدة بمناطق النوبارية وموقف الأتوبيس بالعامرية وعبدالقادر بالمصرف ومساكن عبدالقادر عرايس وعزبة العراوة وسوق الغنم. كما جرى مد شبكة بطول 35 مترًا بمنطقة خلف الريف، ورفع الأعمدة والكشافات الساقطة، وعزل عدد من الأعمدة وتأمين الشبكات الكهربائية بعدد من المناطق.

وفي حي وسط، أسفرت الأعمال عن صيانة وإنارة 158 من أعمدة وكشافات الإنارة، وزراعة 22 عمودًا جديدًا، وإعادة تركيب 4 أعمدة، إلى جانب عزل وتأمين الكابلات وصيانة برني إنارة واستعدال الأعمدة الآيلة للسقوط. كما شملت الأعمال صيانة الكشافات والشبكات الهوائية بعدد من الشوارع والمناطق، من بينها الشاطبي والأزاريطة وكامب شيزار ومحرم بك والحضرة القبلية وطريق الكورنيش ومحور المحمودية والطريق الدائري.

وامتدت الأعمال إلى مراجعة كفاءة الإضاءة العامة بعدد من المحاور الرئيسية، وصيانة الكابلات الأرضية داخل غرف التفتيش، وتأمين الكابلات بالأعمدة، ورفع كفاءة الإنارة بالطريق الدائري من كارفور حتى قرية أبيس العاشرة.

كما نفذ حي شرق أعمال إنارة وصيانة شملت إنارة 95 عمودًا، وعزل وصيانة 55 كابلًا، ومعالجة 25 حالة شرز كهربائي بأعمدة الإنارة، وصيانة وإنارة 45 عمود صوديوم و40 كشاف ليد و35 كشاف صوديوم، وتركيب 25 ذراع إنارة، وصيانة 20 برنًا، وتركيب 65 بابًا بلاستيكيًا لأعمدة الإنارة، وصيانة 25 غرفة تفتيش كهربائية.

ونُفذت هذه الأعمال بمناطق سيدي جابر وسموحة وسابا باشا والرابعة الناصرية وزيزينيا ومصطفى كامل وعزبة سعد، إلى جانب عدد من الشوارع والطرق الرئيسية، من بينها الطريق الدائري والطريق الزراعي وشارع إبراهيم الشريف وشارع بن قلاون وشارع جابر مبارك.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة محافظة الإسكندرية للارتقاء بمستوى المرافق العامة، وتحسين كفاءة منظومة الإنارة بالشوارع والمحاور الرئيسية والمناطق السكنية، وتعزيز عوامل السلامة والأمان، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، بما يسهم في تحسين جودة الحياة والمظهر الحضاري بمختلف أنحاء المحافظة.