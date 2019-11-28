المرشح الرئاسي الجزائري ميهوبي يتعهد بتشكيل المجلس الأعلى للشباب

قال المرشح الرئاسي الجزائري عز الدين ميهوبي الأمين العام بالإنابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، إنه سيقوم بتشكيل المجلس الأعلى للشباب في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل.

وأضاف ميهوبي - في تجمع انتخابي اليوم الخميس- أن هذا المجلس سيتكون من عدد محدود من الكفاءات الوطنية الشابة وسيأخذ على عاتقه صياغة تصور جديد لإدارة ملف الشباب وإدماجه في مختلف السياسات.. مشددا على ضرورة مراجعة كل آليات إدارة الدولة حتى يتمكن الشباب من الاستفادة من حقوقهم في العمل والترقيات وتبوأ المناصب العليا وأن يصبحوا منتجين حقيقيين.

وتابع قائلا "الشباب حاليا ضائع بين الهجرة غير الشرعية والظلم والتهميش وهو ما يتطلب التكفل الحقيقي بمطالبه انطلاقا من المكاشفة والمصارحة بين جميع الأطراف"، مشددا على أهمية الحوار بصفته الحل الأمثل لمعالجة كل المشاكل.

وتعهد ميهوبي بمراجعة آليات الاستثمار الزراعي من خلال منح الأرض لمن يستغلها في الإنتاج ودعم المؤسسات الصناعية العامة من خلال شراكات مثمرة وتحديث أدوات إنتاجها.

وجدد ميهوبي تنديده بتدخل البرلمان الأوروبي في الشأن الداخلي رافضا كل أشكال المزايدة على الجزائريين.. وقال "يريدون محاكمة الجزائر.. فليحاكموا أنفسهم أولا وليعالجوا مشاكل شوارعهم التي تغلي"، داعيا الشعب الجزائري إلى الرد على هذا التطاول من خلال المشاركة القوية في الاستحقاقات المقبلة.