انتخاب «العشماوي» لتصبح النائب الأول لرئيس لجنة الخبراء الأفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته



«العشماوي»: مصر تعمل على دعم الدول الإفريقية فى قضايا الطفولة



انتخبت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، لتصبح النائب الأول لرئيس لجنة الخبراء الإفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته.

جاء ذلك خلال انعقاد الدورة العادية الـ43 للجنة الخبراء الإفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته (ACERWC)، والمتضمنة على جدولها انتخابات المجلس التنفيذى للجنة، والذى تم مساء أمس، بحضور المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي، المنعقدة بجمهورية مصر العربية، والتي تنظمها وزارة الخارجية بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة والاتحاد الإفريقي ويونيسف وشركاء التنمية في الفترة من 25 نوفمبر الجاري وحتى 5 ديسمبر 2019.

وأعربت العشماوي، عن خالص تقديرها لانتخابها لهذا المنصب، حيث إنها عضو فى لجنة الخبراء الأفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته منذ عام 2013، مؤكدة أنه فى إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، فإن مصر تضع دائما قضايا الطفولة في القارة السمراء نصب أعينها، وتعمل على دعم الدول الإفريقية الصديقة فى قضايا الطفولة.

ومن جهتهم، أشادت الوفود المشاركة بحفاوة الاستقبال وحسن التنظيم، مؤكدين أن مصر كانت وستظل الدولة الرائدة فى القارة الإفريقية، وخاصة فى ظل رئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي.

يذكر أن لجنة الخبراء الإفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته تنبثق من المواد من 32 إلى 46 من الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته، الذي اعتمده رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية في 11 يوليو 1990 ودخل حيز التنفيذ في 29 نوفمبر 1999، وتتألف لجنة الخبراء الأفريقية لحقوق الطفل ورفاهه من 11 عضوا / خبيرا وتتمثل المهام الرئيسية للجنة في تعزيز وحماية الحقوق المنصوص عليها في الميثاق المذكور ومراقبة تنفيذ وضمان حماية الحقوق المنصوص عليها في الميثاق.