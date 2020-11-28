الجيش الإثيوبي يشن قصفا عنيفا على عاصمة إقليم تيجراي

أعلنت السلطات المحلية بإقليم تيجراي، اليوم السبت، أن قوات الجيش الإثيوبي شنت قصفًا مكثفًا على ميكيلي عاصمة الإقليم الواقع شمال إثيوبيا .

وذكر زعيم "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي"، دبرصيون جبر ميكائيل، في رسالة خطية لوكالة "رويترز"، أن قوات حكومة أديس أبابا شنت زحفا في محاولة لإحكام السيطرة على ميكيلي عاصمة الإقليم، مشيرا إلى أن "قصفا جويا عنيفا" يطال المدينة.

كما اتهم جبر ميكائيل قوات إريتريا المجاورة بمداهمة مخيمات اللاجئين في الإقليم بهدف استعادة مواطني البلاد الفارين من بلدهم.

وأكدت وكالة الصحافة الفرنسية تعرض ميكيلي لقصف مكثف، نقلا عن السلطات المحلية وموظفين إغاثيين.

من جانبها، أشارت يلين سيوم، المتحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إلى أن القصف الذي تنفذه القوات الحكومية لا يطال المناطق السكنية، قائلة إن "أمن الإثيوبيين في ميكيلي وإقليم تيجراي لا يزال أولية للحكومة الاتحادية".

ويأتي ذلك في ظل إعلان القوات الإثيوبية، مساء أمس الجمعة، السيطرة على عدد من مواقع استراتيجية في محيط ميكيلي، بما فيها مدن حوزين والنجاشي وأديقيه وماي مسانو وووقرو.

وأكد الجيش أن قواته استطاعت إحكام الحصار على ميكيلي من عدة اتجاهات وتعهد باستعادة السيطرة على المدينة في غضون أيام.

وأشارت "رويترز" إلى صعوبة التأكد من صحة بيانات طرفي النزاع عن الوضع الميداني في تيجراي، نظرا لانقطاع شبكة الهواتف والإنترنت في المنطقة.

وأطلقت حكومة أديس أبابا قبل ثلاثة أسابيع حملة عسكرية في الإقليم، متهمة جبهة تحرير تيجراي بمهاجمة مواقع للجيش الإثيوبي في المنطقة.

واضطر الآلاف من سكان تيجراي للجوء إلى السودان فرارا من الحرب.