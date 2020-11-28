الأمن الهندي ينشر المئات من عناصرها على أطراف نيودلهي لاحتجاج المزارعين

استنفرت قوات الأمن الهندية، اليوم السبت، ونشرت المئات من عناصرها على أطراف العاصمة نيودلهي، وذلك بعد أن أغلق مزارعون من الولايات المجاورة طرقا رئيسية مؤدية إلى العاصمة.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن التوتر تصاعد في الاحتجاجات على القوانين الجديدة، التي يخشى المزارعون أن تحرمهم من الحد الأدنى من الأسعار المضمونة لمحاصيلهم، وذلك بعد يوم من انتهاء اشتباكات بين الجانبين باتفاق على إمكانية تظاهر المزارعين في العاصمة.

وأعلن المحتجون استعدادهم لاعتصام طويل، ورفضوا الانتقال إلى موقع احتجاج تم تخصيصه لهم، مما أثار المخاوف من تجدد الاشتباكات مع قوات الأمن، حيث أقام كل من قوات الأمن والمزارعين حواجز لمنع تكرار اشتباكات أمس .

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