 الأمن الهندي ينشر المئات من عناصرها على أطراف نيودلهي لاحتجاج المزارعين - بوابة الشروق
السبت 28 نوفمبر 2020 5:04 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة فورية على عدم ارتداء الكمامات بوسائل النقل العام؟

النتـائـج تصويت

الأمن الهندي ينشر المئات من عناصرها على أطراف نيودلهي لاحتجاج المزارعين

أ ش أ
نشر في: السبت 28 نوفمبر 2020 - 4:39 م | آخر تحديث: السبت 28 نوفمبر 2020 - 4:39 م

استنفرت قوات الأمن الهندية، اليوم السبت، ونشرت المئات من عناصرها على أطراف العاصمة نيودلهي، وذلك بعد أن أغلق مزارعون من الولايات المجاورة طرقا رئيسية مؤدية إلى العاصمة.
وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن التوتر تصاعد في الاحتجاجات على القوانين الجديدة، التي يخشى المزارعون أن تحرمهم من الحد الأدنى من الأسعار المضمونة لمحاصيلهم، وذلك بعد يوم من انتهاء اشتباكات بين الجانبين باتفاق على إمكانية تظاهر المزارعين في العاصمة.
وأعلن المحتجون استعدادهم لاعتصام طويل، ورفضوا الانتقال إلى موقع احتجاج تم تخصيصه لهم، مما أثار المخاوف من تجدد الاشتباكات مع قوات الأمن، حيث أقام كل من قوات الأمن والمزارعين حواجز لمنع تكرار اشتباكات أمس .
ن ح ع - ك ف


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك