تعرف على تفاصيل اجتماع مجلس نقابة المحامين اليوم

عُقد اجتماع مجلس نقابة المحامين، اليوم السبت، برئاسة نقيب المحامين رجائي عطية، وبحضور 26 عضوًا من أعضاء مجلس النقابة.

وتناول الاجتماع جدول الأعمال المعلن عنه سلفًا، والذي تضمن النظر في مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته، والنظر في أمر إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل المحاكم الابتدائية الواقعة في كل محافظة، وفقًا لنص المادة 144 من قانون المحاماة، والنظر في الدعوة إلى إجراء انتخابات النقابات الفرعية.

وبحسب بيان للنقابة اليوم، فقد قرر المجلس، بعد مناقشات في جلسة استمرت قرابة ثلاث ساعات، الآتي:

أولاً: انعقاد المجلس في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر المقبل، لبحث ملحوظات وأراء ومقترحات أعضاء المجلس بشأن مشروع اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته المسلم إلى كلٍّ منهم خلال اجتماع اليوم، لمناقشتها من واقع دارسة كل عضو لها.

ثانياً: قرر مجلس النقابة تطبيقا لنص المادة 144 من قانون المحاماة، إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل المحاكم الابتدائية لكل من محافظات القاهرة، البحيرة، الشرقية، الإسكندرية، الغربية، الدقهلية، أسيوط، القليوبية، الجيزة.

وجاء القرار بعد تصويت المجلس منفردا على إنشاء نقابة فرعية واحدة للمحاكم الابتدائية الواقعة بدائرة كل محافظة منهم، وجاء التصويت كالآتي:

1- إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل المحاكم الابتدائية في دائرة محافظة القاهرة (موافقة 18 عضوًا).

2- إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل المحاكم الابتدائية في دائرة محافظة البحيرة (موافقة 18 عضوًا).

3- إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل المحاكم الابتدائية في دائرة محافظة الشرقية (موافقة 17 عضوًا).

4- إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل المحاكم الابتدائية في دائرة محافظة الإسكندرية (موافقة 21 عضوًا).

5- إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل المحاكم الابتدائية في دائرة محافظة الغربية (موافقة 20 عضوًا).

6- إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل المحاكم الابتدائية في دائرة محافظة الدقهلية (موافقة 18 عضوًا).

7- إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل المحاكم الابتدائية في دائرة محافظة أسيوط (موافقة 17 عضوًا).

8- إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل المحاكم الابتدائية في دائرة محافظة القليوبية (موافقة 9 عضوًا).

9- إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل المحاكم الابتدائية في دائرة محافظة الجيزة (موافقة 18 عضوًا).

وتابع البيان: "لا يسري قرار مجلس النقابة العامة إلا بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة المعنية، التي قرر المجلس إنشائها، وفقًا لنص المادة سالفة الذكر، على أن تدعى الجمعيات العمومية للاستفاء على القرار في ميعاد سوف يعلن عنه قريبًا، وقبل انعقاد انتخابات الفرعيات".

ووافق المجلس على فتح باب الترشح لانتخابات الفرعيات يوم 26 ديسمبر المقبل، على أن يعلن الجدول الخاص بالمواعيد الإجرائية للانتخابات خلال الأيام المقبلة.

كما وافق المجلس على الاقتراح الذي أبداه عضو مجلس النقابة محمد الكسار، بإصدار بيان من المجلس يرفض فيه ما صدر عن نقيب الأردن في حق نقيب محامي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، وجاء نص البيان كالآتي:

"يرفض مجلس نقابة المحامين ويستنكر كل ما جاء في البيان الصادر عن نقيب محامي الأردن منذ أيام، والذي مثل تجاوزًا في حق نقيب محامي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب.

ويؤكد مجلس نقابة المحامين المصرية، على حرصه على اتحاد المحامين العرب وقوميته وعروبيته ووحدته، وحذر من أن ما صدر من نقيب محامي الأردن يؤدي إلى تشتيت وتفرق النقابات العربية الأعضاء بالاتحاد".