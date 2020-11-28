 انتخاب ألماني من أصل فلسطيني رئيسا مشاركا للاشتراكيين في ولاية برلين - بوابة الشروق
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انتخاب ألماني من أصل فلسطيني رئيسا مشاركا للاشتراكيين في ولاية برلين

د ب أ
نشر في: السبت 28 نوفمبر 2020 - 10:41 ص | آخر تحديث: السبت 28 نوفمبر 2020 - 10:41 ص

فاز السياسي الألماني من أصل فلسطيني، رائد صالح، ووزيرة الأسرة الألمانية الاتحادية، فرانتسيسكا جيفي، بالرئاسة المشتركة للحزب الاشتراكي الديمقراطي في ولاية برلين، حسبما أعلن الحزب الشريك في الائتلاف الحاكم الألماني على المستوى الاتحادي اليوم السبت.

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