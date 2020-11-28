علاوي يحذر من تصعيد مرتقب لجماعات التطرف في ظل غياب الاستقرار السياسي

حذر رئيس ائتلاف الوطنية العراقي إياد علاوي، اليوم السبت، من تصعيد مرتقب "لجماعات التطرف" وفي مقدمتها تنظيم ‫داعش‬في ظل غياب الاستقرار السياسي.

وقال علاوي، في تغريدة له على موقع تويتر حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية: "أخشى من تصعيد مرتقب لجماعات التطرف وفي مقدمتها ‫داعش‬ التي قد تستغل غياب الاستقرار السياسي".

وأضاف علاوي أن هذه الجماعات قد تستغل أيضا تفاقم الأزمة الاقتصادية والصحية، وغياب عقد وطني يجمع مكونات الشعب والقوى السياسية، وعدم استئصال الارهاب من جذوره، مشددا على ضرورة أن تلتفت الحكومة إلى تلك الملفات الخطيرة ومعالجتها.