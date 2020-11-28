صلاح أساسيا وماني بديلا في تشكيل ليفربول لمواجهة برايتون بالبريميرليج

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيل الرسمي للفريق في مواجهة برايتون، عصر اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

ويحتل ليفربول، قبل مباراة اليوم، وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 20 نقطة، وبفارق الأهداف فقط خلف توتنهام المتصدر، فيما يحتل برايتون المركز السادس عشر، برصيد 9 نقاط.

وشهدت التشكيل تواجد السنغالي ساديو ماني على مقاعد البدلاء، كما شهد تغييرات عدة بسبب الإصابات التي يعاني منها الريدز في الفترة الأخيرة.

ويدخل ليفربول مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: نيكو ويليامز، فيليبس، فابينهو وأندرو روبيرتسون.

خط الوسط: فينالدوم، ميلنر ومينامينو

الهجوم: محمد صلاح، دييجو جوتا وروبرتو فيرمينو.