موسيماني كابوس الزمالك فى دوري أبطال أفريقيا

بات الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رجل الأقدار الذي يغادر البطولة قبل أن يعود إليها من الباب الكبير ليتوج باللقب على حساب الزمالك للمرة الثانية، وليصبح كابوسا مرعبا لمسئولي وجماهير نادي الزمالك بعدما كان أحد أسباب حرمانه من اللقب في آخر 4 سنوات .

وبالفوز الذي حققه الأهلي، نجح بيتسو في التتويج باللقب الإفريقي في مناسبتين على حساب الزمالك في المباراة النهائية في مفارقة لم يحققها سوى موسيماني.

المناسبة الأولى التي عانق فيها موسيماني اللقب في نسخة 2016 رفقة فريق صن داونز والذي غادر البطولة من دور الـ16 بالخسارة أمام فيتا كلوب قبل أن يعود للبطولة مجددا بسبب خطأ إداري ارتكبه فريق فيتا كلوب أطاح به خارج المسابقة ليعود صن داونز ويستكمل المشوار ويصعد للنهائي ويتوج باللقب للمرة الأولى في تاريخه على حساب الزمالك.

النسخة الجارية شهدت وداع بيتسو موسيماني البطولة بعد خسارته مع صن داونز أمام الأهلي في دور ربع نهائي النسخة الأخيرة من البطولة قبل أن يرحل عن صن داونز ويستكمل مشواره في البطولة لكن هذه المرة مديرا فنيا للأهلي بداية من الدور قبل النهائي ونجح في العبور من عقبة الوداد المغربي بتحقيق الفوز عليه ذهابا وإيابا ويحجز مقعده في نهائي البطولة.

ليلتقي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني بفريق الزمالك في نهائي البطولة وينجح في تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف ليستعد نادي القرن اللقب البعيد عن دولاب بطولاته آخر 7 سنوات واللقب التاسع في تاريخه، ويسجل بيتسو موسيماني ثاني ألقابه لدوري الأبطال من مقعد المدير الفني على حساب الزمالك.