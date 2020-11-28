الإسكندرية تشهد طقسا متقلبا في نهاية نوة المكنسة وتستعد لاستقبال «قاسم»

تشهد محافظة الإسكندرية موجة من الطقس المتقلب ما بين معتدل ومنخفض الحرارة مصاحبا لأمطار خفيفة في باقي أيام تبعات نوة "المكنسة"، والتي من المفترض أن تنتهي الثلاثاء المقبل؛ لتبدأ بعدها نوة "قاسم" المصاحبة المعتادة بالعواصف الشديدة والرياح الجنوبية الغربية والتي تستمر لمدة 5 أيام.

وتزامن الطقس المتقلب استمرار فتح بوغازي الإسكندرية والدخيلة ونشاط في حركة التداول داخل الميناء، وواصل الطلاب الدراسة في المدارس والكليات دون تعطيل، كما شهدت الشوارع الرئيسة بالكورنيش وأبو قير سيولة مرورية.

وتواجد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بشارع 25 بمنطقة طوسون التابعة لحي المنتزه ثانِ؛ لمتابعة تصريف تراكمات مياه الأمطار و تدعيمها بـ14 سيارة شفط.

وأوضح المحافظ، أن تراكمات المياه بالمنطقة نتيجة الميول الناتج من أعمال رصف الطريق، وامتلاء الشنايش والمطابق بالمياه، نظرا للكثافة الشديدة لمياه الأمطار التي تعرضت لها المحافظة.

وتفقد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أعمال كسح مياه الأمطار في منطقة الإقبال ومصطفى كامل ومتابعة أعمال تطهير مصرف زهرة ومنتزه ثانِ كوبري المندرة والمعمورة، ومتابعة أخرى لأعمال تركيب الشنايش بعزبة الشامي أحد القرى المتضررة من الأمطار الغزيرة.

وأهابت غرفة الأمطار بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم السبت، المواطنيين بتوخي الحذر خلال النوة المقبلة "قاسم"، وتقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد وعدم ‏الوقوف أسفل الشرفات القديمة والمتهالكة، وعدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق وعدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق؛ تجنبا لخطر الصعق وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.