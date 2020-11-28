نيجيريا تتوقع نموا بنسبة 2% في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021

توقعت نيجيريا نموا بنسبة 2% في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن محافظ البنك المركزي النيجيري جودوين إيمفييل قوله في مؤتمر صحفي في لاجوس إن التضخم في أكبر دولة في إفريقيا، والذي بلغ 2ر14% في أكتوبر، سوف يبدأ في "الاعتدال بحلول النصف الأول من عام 2021 حيث يتم بذل جهود لتمكين زراعة وإنتاج مواد أساسية خلال موسم الجفاف.. نحن نعمل بجد في هذا الأمر".



وقال إنه من المتوقع أن تخرج البلاد أخيرا من ركودها الثاني في أقل من أربع سنوات في الربع الأول من العام المقبل.



وأضاف إيمفييل: "نحن في وضع جيد للغاية ولا داعي للذعر، كما حدث تماما في عام 2016 عندما كنا في حالة ركود وخرجنا منه، وما زلنا إيجابيين للغاية بأننا سنتغلب بسهولة على هذا التحدي".



وأوضح أن الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية في نيجيريا والذي يزيد على 35 مليار دولار، "يكفي لتغطية ثمانية أشهر من واردات السلع والخدمات، لذلك لا يوجد ما يدعو للقلق".



وبحسب بلومبرج، هبطت النيرة النيجيرية إلى 495 مقابل الدولار أمس الجمعة في السوق الموازية، وهو أدنى مستوى منذ شباط/فبراير 2017، لتتسع بذلك الفجوة بين السعر الرسمي البالغ 50ر379 إلى 30%.