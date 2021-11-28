القوى العاملة: تعيين 2483 شابا منهم 42 من ذوى الهمم بالقليوبية

قال وزير القوي العاملة محمد سعفان، إن مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية قامت بتعيين 2483 شابا منهم 42 من ذوى الهمم من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل، وذلك من بين 7306 من راغبي العمل المسجلين بهذه المكاتب، فضلا عن توفير 832 فرصة عمل للشباب من الجنسين.

وأضاف سعفان - وفقا لبيان الوزارة اليوم /الأحد/ - أنه تم صرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية منها صرف 11 منحة مولود، و4 منح زواج، ومنحة وفاة عامل، وعمل 3 عمليات جراحية كبرى لـ 3 عمال بإجمالي 33 ألف جنيه لـ19 عاملاً من المسجلين بالمديرية والذين بلغ عددهم 21 ألفا و448 عاملا.

من جهتها، أوضحت إيمان السيد شحاتة مدير المديرية - في تقريرها للوزير عن إنجازات المديرية خلال أكتوبر الماضي - أن المديرية قامت بإجراء قياس مستوى مهارة 2309 عمال على المهن المختلفة، واستخراج 2259 ترخيص بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة، وتوثيق شهادتين قياس مستوى المهارة للعمل بالخارج، وتوجيه 28 خطاب لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية بهذا الشأن، فضلاً عن استخراج وتجديد 8 تراخيص عمل لأجانب.

وأضافت أنه بمجال التفتيش العمالي وعلاقات العمل، قامت المديرية بالتفتيش على 616 منشأة دوريا، وعمل 36 حملة تفتيش شامل، وأسفر ذلك عن تحرير 291 محضرا، كما تم التفتيش على 54 منشأة يعمل بها 35 طفلا، وتم إنذار 18 منشأة منها بالمخالفات لإزالتها، وتحرير 8 محاضر للمنشآت المخالفة، وإجراء التفتيش على 312 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية، وتم تحرير 157 محضرًا للمنشآت المخالفة، وتم عقد 15 ندوة توعية، كما تم بحث 62 شكوى.

ولفت التقرير إلى أنه بمجال علاقات العمل بلغت الشكاوى المقدمة لمكاتب علاقات العمل 207 شكاوى تم تسوية 16 منها وديا، وإحالة 63 للقضاء، وحفظ 21 شكوى، ومازالت هناك 107 شكوى تحت البحث والدراسة.. أما بمجال التدريب المهني، جار تنفيذ دورة تدريبية بمركز التدريب المهني بالخانكة على مهن التفصيل والحياكة لـ14 متدربة، كما تم بدء دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة بقرية (الشوبك - شبين القناطر) على مهنة التفصيل والحياكة لـ 15 متدربة.