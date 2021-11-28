 سفير روسيا لدى أمريكا: واشنطن مخطئة بشكل خطير في الاعتقاد بأن روسيا لن ترد على تهديد الناتو - بوابة الشروق
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سفير روسيا لدى أمريكا: واشنطن مخطئة بشكل خطير في الاعتقاد بأن روسيا لن ترد على تهديد الناتو

أ ش أ
نشر في: الأحد 28 نوفمبر 2021 - 4:19 ص | آخر تحديث: الأحد 28 نوفمبر 2021 - 4:19 ص

قال سفير روسيا في واشنطن أناتولي أنتونوف إن الافتراضات التي جرى تداولها في الولايات المتحدة بشأن احتمال خوف روسيا من قدرات الناتو في أوكرانيا والبحر الأسود هي "أوهام خطيرة".
ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن أنتونوف قوله - على قناة "سولوفييف لايف" على موقع يوتيوب اليوم - "هناك اقتراحات بأنه يمكن أن تظهر في أوكرانيا مجموعة من المقاتلين، الذين سيحاولون اختبار القوة الدفاعية الروسية، وهم على أمل أننا لن نرد وسنهاب الإمكانات التي يمتلكها حلف الناتو"، مضيفا: "هذا وهم خطير للغاية".
وأشار أنطونوف إلى أن نطاق إمدادات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا في ازدياد، مضيفا: "إنهم طوال الوقت يقولون إن هذه الأسلحة دفاعية".
وأكد أن الاتهامات الموجهة لروسيا بشأن تهديد عسكري محتمل لأوكرانيا يمكن أن يكون مرتبطا بمحاولات إخفاء الإخفاقات في سياسة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.
وتابع: "نحن واضحون هنا ونتحدث باستمرار وفي وسائل الإعلام ونقول للخبراء الأمريكيين وللإدارة الأمريكية إن روسيا لن تهاجم أي أحد".

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