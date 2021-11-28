أعلنت السلطات الحكومية في النمسا، اليوم الأحد، اكتشاف أول حالة مشتبه بإصابتها بمتحور "أوميكرون".

وقالت سلطات تيرول، في بيان، إن مسافرا عاد من جنوب إفريقيا الأسبوع الماضي ثبتت إصابته بكوفيد-19 مع مؤشرات على وجود أعراض المتحور الجديد، على الرغم من أن التأكيد يتطلب مزيدا من التحقق خلال الأيام المقبلة، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وأطلقت منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون" على المتحور الجديد لفيروس كورونا، الذي رُصد أول مرة في جنوب أفريقيا، كما صنفته "مثيرا للقلق".

وقالت المنظمة، إن هذا المتحور لديه عددًا كبيرًا من الطفرات "بعضها مقلق"، وتشير الأدلة المبكرة إلى زيادة خطر الإصابة به، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي".

تم الإبلاغ عن هذا المتحور لأول مرة من جنوب إفريقيا في 24 نوفمبر الماضي، ورصدت العديد من الحالات المصابة به في بوتسوانا وبلجيكا وهونج كونج وإسرائيل.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أن الأمر سيستغرق بضعة أسابيع لفهم تأثير المتغير الجديد، حيث يعمل العلماء على تحديد مدى قابليته للانتقال.