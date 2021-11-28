 مسؤولة أبحاث لقاحات: لا نستطيع تطوير تطعيم لمواجهة متحور أوميكرون في 200 يوم - بوابة الشروق
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مسؤولة أبحاث لقاحات: لا نستطيع تطوير تطعيم لمواجهة متحور أوميكرون في 200 يوم


نشر في: الأحد 28 نوفمبر 2021 - 12:34 ص | آخر تحديث: الأحد 28 نوفمبر 2021 - 12:34 ص

أكدت الدكتورة هلا غصن، مسئولة أبحاث اللقاحات بجامعة تكساس بالولايات المتحدة، أن تحورات فيروس كورونا تتراوح ما بين 30 الى 50 متحور، مشيرة إلى وجود قلق من المتحور الجديد أوميكرون بسبب المتغيرات العديدة التي لحقت به.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة "القاهرة والناس"، أن "البحث مازال جاريا حول علاقة المتحور الجديد بالمناعة وسرعة انتشاره"، موضحة أن المتحور الجديد لفيروس كورونا ظهر في جنوب إفريقيا ويراقبه علماء أمريكا عن كثب.

وذكرت أن إعداد لقاحات يستغرق سنوات حتى تصل إلى الناس، متابعة: "لا نستطيع خلال 200 يوم تطوير لقاح جديد من البداية ليواجه المتحور الجديد أوميكرون، وعملت في جامعة تكساس على لقاح مودرنا وهناك صرامة شديدة للوصول لنتائج علمية دقيقة".

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