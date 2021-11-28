ريال سوسيداد يسقط في فخ الخسارة أمام إسبانيول في الدوري الإسباني

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سقط فريق ريال سوسيداد في فخ الخسارة أمام مضيفه إسبانيول صفر / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز ريال بيتيس على ليفانتي 3 / 1.

ويدين إسبانيول بالفضل في هذا الفوز للاعبه يانجل هيريرا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 77.

وتوقف رصيد سوسيداد عند 29 نقطة في المركز الثاني، فيما رفع إسبانيول رصيده إلى 20 نقطة في المركز التاسع.

وفي المباراة الثانية، قلب فريق ريال بيتيس تأخره بهدف أمام ضيفه ليفانتي إلى فوز 3 / 1.

وتقدم ليفانتي بهدف سجله شكودرن موستافي في الدقيقة السابعة، قبل أن يتقمص خوان ميجيل خيمينيز لوبيز دور البطولة لبيتيس بتسجيل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 54 و63 و82.

ورفع بيتيس رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد ليفانتي عند سبع نقاط في المركز العشرين الأخير.