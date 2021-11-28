ضبط 283 شيشة ورفع 189 حالة إشغال في عدة حملات بكفر الدوار

شنت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بمحافظة البحيرة حملة رقابية مكبرة بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء وإدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة وإدارتي التموين والطب البيطري بكفر الدوار، وفريق المركز الإقليمي لنقل الدم والوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار.

أسفرت في قطاع جهاز حماية المستهلك عن تحرير ٨ محاضر لمعارض سيارات مخالفة للقانون 181 لسنة 2018 لعدم الإعلان عن الأسعار والمواصفات الخاصة للسيارات.

وفي قطاع إدارات التموين والطب البيطري بكفر الدوار، جرى التحفظ على 120 كرتونة جبن موزريلا مجهولة المصدر، كل كرتونة بها 50 كيسا زنة الكيس 200 جرام، التحفظ على 30 بالتة جبن موزريلا بكل واحدة 10 أكياس زنة الكيس كيلو جرام، إضافة إلى تحرير 3 محاضر لحوم بلدية ذبح خارج المجزر، ومحضر دواجن غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وفي قطاع مراقبة الأغذية، تم تحرير ٢٧ محضر جنحة صحية، وضبط ٨٦ عبوة مواد غذائية مختلفة الأنواع ما بين مشروبات وعصائر ولحوم مصنعة ومقرمشات وتمور ومنتجات ألبان، بإجمالي ٣١ كجم و٢٠ لترًا جمعيها منتهية الصلاحية بأحد محال السوبر ماركت.

وفي مجال الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تم التفتيش على ٧ منشآت غذائية مختلفة الأنشطة ومدرسة حكومية لمتابعة تنفيذ اشتراطات سلامة الغذاء من قبل اللجنة المُشكلة، وجاري إتخاذ الإجراءات وفقا للقوانين واللوائح المنظمة للهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وفي قطاع الإشغالات والبيئة والإجراءات الاحترازية، جرى ضبط ٢٨٣ شيشة ببعض المقاهي، وتحرير ٦ محاضر ضبط شيشة، و٥ محاضر إشغال طريق، وضبط ١٨٩ حالة إشغال ثابت ومتحرك، وإزالة ٢٧ فرشا متنوعا، و٢٣ لافتة إعلانية، و١٩ تندة مشمع، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.