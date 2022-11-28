بدأ ثوران بركان جبل "ماونا لوا" في جزيرة هاواي الأمريكية، أكبر بركان نشط في العالم، وذلك لأول مرة منذ ما يقرب من 4 عقود، مما أدى إلى تساقط الرماد البركاني والحطام في محيطه، بحسب ما أعلنته السلطات اليوم الاثنين.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الثوران بدأ في قمة الجبل في وقت متأخر من ليل الأحد، لافتة إلى أن تدفقات الحمم البركانية تم احتواؤها داخل منطقة القمة ولا تشكل تهديدًا للمجتمعات المجاورة، لكنها دعت السكان المعرضين للخطر إلى مراجعة استعداداتهم، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

وقال مرصد براكين هاواي في بيان: "لا يوجد حاليًا أي مؤشر على أي انتقال للثوران إلى منطقة صدع". ومنطقة الصدع هي المكان الذي تتشقق فيه صخور الجبل وتكون ضعيفة نسبيًا فيسهل خروج الصهارة منها.

وقال المتحدث باسم هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ميل كوربيت، إن مدة ثوران البركان وما إذا كان يمكن أن يتسبب في تدفق الحمم البركانية إلى المناطق المأهولة بالسكان في الجزيرة أمر يستحيل التنبؤ به.

وعلى الرغم من أن وكالة الدفاع المدني أشارت إلى عدم وجود أي مؤشر على خروج الحمم من منطقة القمة؛ إلا أنها قالت إنها فتحت ملاجئ، لأن لديها تقارير تفيد بأن أشخاصًا يخلون منازلهم بأنفسهم على طول ساحل كونا الجنوبي.

وأشارت "أسوشيتيد برس" إلى أن العلماء كانوا في حالة تأهب بسبب زيادة طرأت مؤخرًا على نشاط الزلازل في قمة البركان الذي ثار آخر مرة في عام 1984.

ويبلغ ارتفاع جبل "ماونا لوا" 4169 مترًا فوق سطح البحر، وخلال ثوران للبركان في عام 1950، قطعت الحمم البركانية مسافة 15 ميلاً إلى المحيط في أقل من 3 ساعات.