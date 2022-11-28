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تأهل المنتخب البرازيلي إلى دور الـ16 من مونديال قطر 2022، بعد فوزه على سويسرا بهدف نظيف في مباراة الجولة الثانية من كأس العالم.

وسجل كارلوس كاسيميرو هدف البرازيل في الدقيقة 83، مترجما ضغط السامبا المتواصل من أجل تسجيل الهدف.

وسيطر المنتخب البرازيلي على مجريات المباراة، وسجل عن طريق فينيسيوس جونيور الهدف الأول في الدقيقة 64 ولكن تقنية الفيديو ألغت الهدف.

وبعد ضغط متواصل استطاع المنتخب البرازيلي في تسجيل هدف كاسيميرو بعد تمريرات رائعة بين لاعبي السامبا ثم جاءت الكرة لنجم مانشستر يونايتد الذي سدد قذيفة سكنت مرمى سويسرا.

ورفع منتخب البرازيل رصيده للنقطة السادسة في صدارة المجموعة فيما بقى منتخب سويسرا عند 3 نقاط في المركز الثاني خلف السامبا.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب البرازيل في الجولة الأخيرة مع منتخب الكاميرون، فيما ستلعب سويسرا مع صربيا من أجل محاولة خطف بطاقة التأهل.