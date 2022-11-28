رئيسة حكومة تونس تصل الجزائر في زيارة غير معلنة

وصلت نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية اليوم الاثنين، إلى الجزائر في زيارة عمل غير معلنة تدوم يوما واحدا.

كان في استقبال بودن، بمطار الجزائر الدولي، رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبدالرحمن، يرافقه بوزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة، سامية موالفي.

كان لعمامرة، قام الجمعة الماضي بزيارة عمل إلى تونس، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حيث التقى الرئيس التونسي قيس سعيد.

كما أجرى لعمامرة،محادثات مع نظيره التونسي، عثمان الجرندي، تطرقا خلالها إلى "الاستحقاقات المقبلة التي تهم الطرفين سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف"، وفق بيان للخارجية الجزائرية.