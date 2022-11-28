كوريا الجنوبية تسجل أقل من 25 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19

تراجع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية إلى أقل من 25 ألف إصابة اليوم الاثنين، وسط مخاوف متنامية من عودة تفشي الفيروس خلال الشتاء.

وسجلت البلاد 22 ألفا و327 إصابة جديدة بكوفيد-19، بما في ذلك 53 إصابة وافدة من الخارج، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 26 مليونا و959 ألفا و843 حالة، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأضافت كوريا الجنوبية 44 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19 لترتفع حصيلة الوفيات إلى 30 ألفا و413 وفاة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وارتفع عدد المرضى المصابين بأمراض خطيرة إلى 491 حالة، مرتفعا من 481 في اليوم السابق.