مدينة ألمانية تدرس حجب جائزتها عن الكاتبة أوتو بسبب دعمها لمقاطعة إسرائيل

تدرس مدينة بوخوم الألمانية، حجب جائزتها التي كان مقررا منحها للكاتبة شارون دودا أوتو الحائزة على جائزة باخمان بسبب احتمال دعمها لمقاطعة إسرائيل.

كانت لجنة تحكيم اختارت في العاشر من الشهر الجاري الكاتبة الألمانية البريطانية لتكون الحائزة التالية على جائزة بيتر-فايس البالغة قيمتها 15 ألف يورو.

وقالت سلطات المدينة الواقعة غربي ألمانيا، اليوم الثلاثاء، إنه أصبح من المعروف في الوقت الراهن أن أوتو يُعْتَقَد أنها دعمت منظمة محسوبة على حركة (بي دي إس) الداعية إلى مقاطعة إسرائيل، وأشارت سلطات المدينة إلى أنه يجري حاليا مراجعة الواقعة وقالت إنه في حال ثبتت الاتهامات فإن منح الجائزة إلى أوتو لن يكون واردا.

ولم يتسن الحصول اليوم على رد من الكاتبة. وقالت متحدثة باسم دار النشر الخاصة بها (إس. فيشر) إن الكاتبة موجودة حاليا في استراليا وربما كان هذا هو السبب في عدم تمكنها من الرد على الفور.

يشار إلى أن حروف حركة (بي دي إس) هي اختصار لعبارة (مقاطعة وسحب الاستثمارات وعقوبات) حيث تدعو الحركة إلى مقاطعة إسرائيل والمنتجات الإسرائيلية بسبب سلوك إسرائيل حيال الفلسطينيين.

وكان البرلمان الألماني أدان الحركة في قرار أصدره في السابع عشر من مايو 2019، مشيرا إلى أن نموذج حجج الحركة وأساليبها معادية للسامية. كما قرر برلمان ولاية شمال الراين ويستفاليا في عام 2018 أن الحركة معادية للسامية ومعادية لإسرائيل وطالب مؤسسات الولاية وبلدياتها بعدم دعم الحركة ولا المجموعات القريبة منها، وانضمت الكثير من البلديات إلى هذه الدعوة ومنها بلدية مدينة بوخوم.

الجدير بالذكر أن أوتو التي تعيش في برلين وحصلت على جائزة إنجيبورج-باخمان في عام 2016، ظهرت بالاسم على صفحة حملة "فنانون من أجل فلسطين بالمملكة المتحدة"، والتي ضمت أكثر من 1500 داعم لفلسطين. ويلتزم هؤلاء بدعم الفلسطينيين من خلال مقاطعة إسرائيل ثقافيا على سبيل المثال برفض الدعوات المهنية للحضور إلى إسرائيل أو رفض تمويل أعمالهم من قبل الحكومة الإسرائيلية.