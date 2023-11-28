ولي العهد السعودي يؤكد أن الرياض ستقدم نسخة غير مسبوقة لإكسبو 2030

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قال ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، إن السعودية عازمة على تقديم نسخة استثنائية وغير مسبوقة في تاريخ إقامة "معرض إكسبو 2030 بمدينة الرياض" بأعلى مراتب الابتكار والإسهام بأداء دور فاعل وإيجابي لغد مشرق للبشرية من خلال توفير منصة عالمية تسخر أحدث التقنيات وتجمع ألمع العقول بهدف الاستثمار الأمثل للفرص وطرح الحلول للتحديات التي تواجه كوكبنا اليوم.

وذكر ولي العهد: "يأتي فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 ترسيخا لدورها الريادي والمحوري والثقة الدولية التي تحظى بها، والذي يجعل منها وجهة مثالية لاستضافة أبرز المحافل العالمية حيث يعد معرض إكسبو واحدا منها"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء.

وأضاف: "ستتزامن استضافتنا لإكسبو 2030 مع عام تتويج مستهدفات وخطط رؤية السعودية 2030 حيث يعد المعرض فرصة رائعة نشارك العالم خلالها الدروس المستفادة من رحلة التحول غير المسبوقة".

وأكد ولي العهد أن الرياض جاهزة لاحتضان العالم في إكسبو 2030، والوفاء بما تضمنه الملف من التزامات للدول المشاركة لتحقيق الموضوع الرئيس للمعرض "حقبة التغيير: معا نستشرف المستقبل" وموضوعاته الفرعية "غد أفضل، والعمل المناخي والازدهار للجميع" وتسخير الإمكانات كافة.

وتقام معارض إكسبو الدولية منذ عام 1851 وتشكل أكبر منصة عالمية لتقديم أحدث الإنجازات والتقنيات والترويج للتعاون الدولي في التنمية الاقتصادية والتجارة والفنون والثقافة ونشر العلوم والتقنية.

يشار إلى أن العاصمة السعودية الرياض فازت بتنظيم معرض إكسبو 2030، بعد منافسة قوية مع مدينتي روما الإيطالية وبوسان الكورية الجنوبية.