قال المكتب الإعلامي الحكومي الذي تديره حركة حماس في غزة، اليوم الثلاثاء، إن عجلة الحياة متوقفة تماما في قطاع غزة بفعل حرب إسرائيل المستمرة منذ السابع من الشهر الماضي.

وأبرز المكتب الإعلامي في بيان جرى تلاوته خلال مؤتمر صحفي أن "الخسائر المادية الهائلة التي خلفتها آلة الحرب الإسرائيلية، والتي طالت 2.4 مليون فلسطيني يعيشون ظروفا غاية في الصعوبة".

وذكر أن ذلك يأتي "في ظل النقص الشديد للماء والغذاء والدواء، وفي ظل عدم وصول المساعدات الكافية إلى جميع محافظات قطاع غزة وانعدام وصول المساعدات إلى مئات آلاف المواطنين في محافظتي غزة وشمال غزة".

ولفت إلى أنه كان يصل قطاع غزة 600 شاحنة يوميا، ومع بدء الحرب لم يدخل قطاع غزة ولا حبة قمح واحدة عبر المعابر، ومع دخول الهدنة الإنسانية بدأ يدخل يوميا عشرات الشاحنات فقط، ومعظمها مساعدات ليست ذات أولوية.

وأفاد البيان بأن طواقم الدفاع المدني انتشلت 160 شهيدا خلال الـ24 ساعة الماضية، فضلا عن وصول أعداد القتلى إلى 15 ألفا بينهم أكثر من 6150 طفلا، وأكثر من 4000 امرأة، ومازال قرابة 6500 مفقود إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم مازال مجهولا، بينهم أكثر من 4700 طفل وامرأة.

وطالب البيان الدول العربية والإسلامية ودول العالم الحر وخاصة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بضرورة وضع خطة إنقاذ عربية وإسلامية عاجلة من أجل إيجاد حلول إنسانية سريعة.

وذلك لضمان إيواء أكثر من ربع مليون أسرة فقدت منازلها أو تضررت داخل قطاع غزة بفعل حرب إسرائيل.

كما حث على إدخال مئات المعدات والآليات لصالح جهاز الدفاع المدني وطواقم الإغاثة والطوارئ حتى يتمكنوا من انتشال مئات جثث القتلى التي ما زالت تحت الأنقاض، وحتى يتمكنوا من رفع ركام مئات آلاف المنازل والمدارس والمستشفيات التي دمرها القصف الإسرائيلي.