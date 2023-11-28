إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في محيط سجن عوفر العسكري

أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، خلال اقتحامها بلدة بيتونيا غرب رام الله، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت الأحياء القريبة من سجن «عوفر» العسكري المقام على أراضي المواطنين في بلدة بيتونيا، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب بالرصاص الحي في الفخذ أمام سجن «عوفر» العسكري، وجرى نقله إلى المستشفى.

وكان المئات من المواطنين وذوي المعتقلات والمعتقلين، قد تجمعوا أمام سجن «عوفر» العسكري، بانتظار الإفراج عن الدفعة الخامسة من المعتقلات والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال، ضمن بنود «اتفاق الهدنة».