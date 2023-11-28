الهلال الأحمر الفلسطيني: نعمل على إدخال شاحنة وقود و31 شاحنة مساعدات إلى شمال غزة

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن العمل جارٍ على إدخال شاحنة وقود، بالإضافة الى 31 شاحنة مساعدات إنسانية، تحتوي موادًا غدائية وماء وموادًا إغاثية إلى مدينة غزة والشمال، وذلك من خلال الحاجز الذي يفصل شمال القطاع عن الجنوب.

وأضافت في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الثلاثاء، أن «شاحنة الوقود ستعزز من عمل مركبات إسعاف الهلال الأحمر العاملة في شمال القطاع وعددها 7، حيث كانت مهددة بالتوقف عن العمل بسبب نفاد الوقود».

ودخلت الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس» في قطاع غزة، يومها الخامس على التوالي، الثلاثاء، بعد موافقة الطرفين على تمديدها ليومين إضافيين، على أن تشمل الإفراج عن 10 محتجزين لدى حركة حماس، مقابل إطلاق إسرائيل سراح 30 أسيرًا فلسطينيًا.

وبدأ سريان اتفاق الهدنة الجمعة بعد وساطة مصرية وقطرية بدعم من الولايات المتحدة، وسمح حتى الآن بالإفراج عن 50 محتجزًا في قطاع غزة و150 أسيرًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال الإسرائيلية. وأفرج كذلك عن 19 رهينة آخرين غالبيتهم من العمال الأجانب، لكن خارج إطار الاتفاق.