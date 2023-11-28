أكد الإعلامي أحمد موسى، أن جهاز حماية المستهلك شن حملات في عدة محافظات لضبط الأسواق والأسعار، ومنع احتكار السلع، معقبًا: «سعر كيلو السكر ليه يوصل 60 جنيه، دا سعره الطبيعي 30 جنيه أقصى حد، ولكن ليه الاحتكار دا، يجب الضرب بيد من حديد من الحكومة لمنع الاحتكار».

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء إن جهاز حماية المستهلك يناشد المواطنين بالتعاون معهم، والاتصال على رقم الخط الساخن «01577779999 أو 19588»، وإخطارهم بعدم وجود سلع أو ارتفاع في الأسعار أو احتكار للسلع في المنطقة التي يقيمون بها لمعرفة أسباب نقص هذه السلع.

وأضاف أن حملات جهاز حماية المستهلك في محافظتي الإسكندرية وقنا ضبطت 38 طن سكر تم احتكارها وتخزينها من قبل بعض التجار، معقبًا: « 38 طن سكر في محافظتين، طيب باق المحافظات ممكن نضبط كام طن سكر وأرز وزيت».

وتابع أن جهاز حماية المستهلك ضبط أطنان من السكر التي تم احتكارها ضمن مبادرة خفض الأسعار وحجبها عن الأسواق، معقبًا: « المواطن بيقف بالطوابير في الشارع علشان كيلو سكر، ودول بيخزنوها، لازم كلنا نواجه الأزمة».

ولفت إلى أن احتكار السلع يسبب غضب المواطنين ناحية الحكومة، ويجب تحويل كل محتكر وعرضه للنيابة لأنه يتاجر بقوت المواطنين، مضيفًا: « طيب نعمل إيه كل أزمتنا في 400 ألف طن سكر، نعمل وزارة للتوزيع مثلا، علشان نحل الأزمة».

وطالب موسى، جهاز حماية المستهلك ببيع أي سلع يتم ضبطها من التجار محتكري السلع، بالسلع المعلن، محذرا التجار المحتكرين من حجم أي سلع، مضيفًا: «يد الدولة طايلة، وكل واحد يتم ضبطه لا يتحمل إلا مسئولية نفسه، ولا يوجد أي تهاون ناحية التعامل معهم، وكل أجهزة الدولة تبحث عن ضبط السوق وتوفير السلع، لذا احذروا».