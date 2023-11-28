لبنان: إسرائيل تستهدف أطراف بلدة عيتا الشعب بقذيفة مدفعية

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بأن الجيش الإسرائيلي أطلق، اليوم الثلاثاء، قذيفة مدفعية على أطراف إحدى البلدات جنوب لبنان لأول مرة منذ بدء هدنة مؤقتة الجمعة، بين المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل.

وأشارت الوكالة إلى أن القذيفة سقطت على أطراف بلدة عيتا الشعب، منطقة الراهب جنوب لبنان، وفقا لوكالة الأناضول.

في المقابل نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر في الجيش الإسرائيلي نفيها إطلاق أي قذائف على جنوب لبنان.

وسيطر الهدوء الحذر على كل المناطق الحدودية جنوب لبنان فور الإعلان عن بدء الهدنة المؤقتة في غزة يوم الجمعة الماضي.

ومنذ 8 أكتوبر الماضي، تشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل بوتيرة يومية، قصفا متبادلا ومتقطعا بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وعناصر مقاومة فلسطينية في لبنان من جهة أخرى، ما خلّف قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

ويشهد قطاع غزة منذ صباح الجمعة، هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 4 أيام وأُعلن الاثنين تمديدها ليومين إضافيين تتضمن وقفا لإطلاق النار وتبادل أسرى بين "حماس" وإسرائيل، بموجب وساطة مصرية قطرية أمريكية.