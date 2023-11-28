 حدث في غزة.. مياه تخرج من تحت الأرض بسبب حفرة أحدثها قصف إسرائيلي (فيديو) - بوابة الشروق
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حدث في غزة.. مياه تخرج من تحت الأرض بسبب حفرة أحدثها قصف إسرائيلي (فيديو)

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 - 3:57 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 - 3:57 م
في مشهد قدري لافت، عثر أهالي مخيم جباليا شمالي غزة على المياه بشكل غريب، بعدما قطع الاحتلال مصادر مياه الشرب واستهدف محطات التحلية.

وخرجت المياه، لأهالي مخيم جباليا، من حفرة نجمت في الأساس عن قصف إسرائيلي على القطاع.


ويشهد قطاع غزة منذ صباح الجمعة، هدنة مؤقتة تتضمن وقفا تاما لإطلاق النار، على خلفية اتفاق وصفقة تبادل أسرى عقدت بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، بموجب وساطة مصرية قطرية أمريكية.

وباستكمال عملية تبادل الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين في الدفعة الرابعة، تكون إسرائيل أطلقت سراح 150 أسيرا فلسطينيا من سجونها، مقابل إطلاق حماس 50 إسرائيليا.

وبينما كان مقررا أن تنتهي الهدنة الإنسانية صباح الثلاثاء، اتفقت الأطراف المعنية على تمديدها ليومين إضافيين يشهدان الإفراج عن عدد إضافي من الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين.

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