وكيل تعليم الغربية يشارك في مؤتمر الاستحقاق الدستوري القادم بنادي طنطا الرياضي

شهد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، مؤتمر الاستحقاق الدستوري القادم والمتمثل في انتخابات رئاسة الجمهورية، والذي أقيم بنادي طنطا الرياضي.

وجاء ذلك بحضور النائب الدكتور طلعت عبد القوى، عضو مجلس التحالف الوطني ورئيس الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات على مستوى الجمهورية الأهلية، والدكتور هشام توفيق رئيس التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بالغربية.

كما شهد المؤتمر حضور معظم النقابات المهنية، ومنها نقابة الصيادلة، ونقابة الأسنان، والعلوم الطبية والصحية، وبنك الدم، وجمعية الأورام، ونائب الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالغربية، ومدير الشؤون الصحية، ومدير التأمين الصحي بالغربية، ومدير الغرفة التجارية بالغربية، والغرفة الصناعية بالغربية، ووكيل كلية التكنولوجيا، ولفيف من الشباب ورجال الأعمال والعمل الخدمي والأهلي والتنموي.

وبدأ المؤتمر بالسلام الجمهوري، ثم تم عرض إنجازات الدولة المصرية منذ عام 2014 وحتى الآن، كما تمت التوصية بدعوة جميع جماهير الشعب المصري، بكل طوائفه بالمشاركة الإيجابية، في الاستحقاق الدستوري القادم، والمتمثل في انتخابات رئاسة الجمهورية، للحفاظ على مكتسبات الوطن وسلامته، والمشاركة بنسبة 100%.

كما تناول المؤتمر القضية الفلسطينية وتضحيات الشعب المصري، قيادة وجيشا وشعباً على مر التاريخ بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والزود عنه.

وأوضح وكيل الوزارة الإنجازات التي تمت بقطاع التعليم، خلال السنوات العشر السابقة، والمشاركات الإيجابية لجميع العاملين بالتربية والتعليم واسرهم، في الاستحقاق الدستوري القادم، المتمثل في الانتخابات الرئاسية، ودعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ورافق وكيل الوزارة خلال المؤتمر، عبد الفتاح عبده، مدير عام التعليم العام.