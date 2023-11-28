الجيش الإسرائيلي: وصول رابع مجموعة من المحتجزين في غزة إلى إسرائيل

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أعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم الاثنين أن المجموعة الرابعة من المحتجزين المطلق سراحهم وصلوا إلى إسرائيل قادمين من قطاع غزة في إطار اتفاق الهدنة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن 11 إسرائيليا يخضعون حاليا للفحص الطبي الأولي، قبل أن يجري إعادة لم شملهم مع عائلاتهم.

ومن بين المحتجزين المطلق سراحهم تسعة من الأطفال والمراهقين بالإضافة إلى امرأتين. أصغرهم توأم يبلغ من العمر ثلاثة أعوام.

وبهذا يبلغ إجمالي عدد الإسرائيليين المطلق سراحهم من غزة منذ بداية الهدنة إلى 51 وبالمقابل تم إطلاق سراح 117 أسيرا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.

واتفقت إسرائيل وحركة حماس ، التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007، على الصفقة بوساطة قطرية مصرية أمريكية الأسبوع الماضي.