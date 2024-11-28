ليل يفوز على بولونيا بشق الأنفس في دوري الأبطال

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فاز ليل الفرنسي بصعوبة بالغة على مضيفه بولونيا الإيطالي (2/1)، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقدم ليل بهدف الكونغولي نجالايل موكاو، في الدقيقة 44.

وأحرز الكولومبي جون لوكومي هدف التعادل لبولونيا، في الدقيقة 63، ليمنح الفريق الإيطالي هدفه الأول في مرحلة الدوري، هذا الموسم.

لكن موكاو عاد ليسجل هدف الفوز للضيوف، في الدقيقة 66.

وحقق ليل انتصاره الثالث في دوري الأبطال، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط، في المركز ال12.

أما بولونيا فتلقى خسارته الرابعة في المسابقة، ليتجمد رصيده عند نقطة واحدة، في المركز ال33.