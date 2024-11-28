فحص طبي لـ حمزة المثلوثي بعد إصابته في مباراة بلاك بولز

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يخضع حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم، لفحص طبي من أجل الاطمئنان عليه بعد إصابته أمس في مباراة بطل موزمبيق.

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن إصابة التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق في مباراة بلاك بولز في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال رئيس الجهاز الطبي: إن إصابة المثلوثي عبارة عن كدمة في القفص الصدري، ما تسبب في آلام قوية في الضلوع.

وأكد الدكتور محمد أسامة أن المثلوثي سيكون تحت الملاحظة الطبية للاطمئنان عليه، وسيخضع لفحص طبي شامل غدًا.

وفاز فريق الزمالك على نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق، بهدفين نظيفين في المباراة التي تجمعهما على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.