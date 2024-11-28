بوتين: من الممكن تكرار الاتصال الهاتفي مع شولتس

على الرغم من أن الاتصال الهاتفي، الذي جرى مؤخرا بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار الألماني أولاف شولتس، لم يسفر عن أي تقارب بين الجانبين، فإن من الممكن تكرار هذا الاتصال، وذلك حسبما صرح الرئيس الروسي اليوم الخميس.

وخلال مؤتمر صحفي في أستانا عاصمة كازاخستان، قال بوتين: "لم يكن هناك شيء غير عادي، لا بالنسبة له ولا بالنسبة لي - لقد عرض موقفه، وعرضت موقفي، وبقينا على اختلاف في آرائنا بشأن هذه القضية (الخاصة بأوكرانيا)".

وأضاف بوتين أن العلاقة الثنائية لم يتم تناولها سوى بشكل عابر خلال الاتصال الذي استمر حوالي ساعة، وأردف: "لكنني أعتقد عمومًا أن الحوار لا يزال ممكنًا في المستقبل."

وأكد بوتين أن روسيا لا تزال مستعدة لإجراء محادثات مع قادة غربيين وإجراء مفاوضات مع أوكرانيا، لكنه أردف أن المفاوضات لا يمكن أن تتم إلا وفقًا للشروط التي تم الإعلان عنها في يونيو الماضي.

وكان بوتين أعلن في بداية الصيف أن أي مفاوضات سلام يجب أن تتضمن تخلي أوكرانيا عن شبه جزيرة القرم والأقاليم الأربعة التي احتلتها روسيا جزئيًا (خيرسون، دونيتسك، لوهانسك، وزابوريجيا)، بالإضافة إلى التنازل عن فكرة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

كما أصر الرئيس الروسي على مطلب "نزع النازية" من النظام في كييف، وهو مصطلح تستخدمه موسكو للإشارة إلى تشكيل حكومة موالية لروسيا في كييف.

في الوقت نفسه، هدد الرئيس الروسي مجددا باحتمال استخدام الأسلحة النووية، مشددًا على أن روسيا لن تسمح بتسلح أوكرانيا نوويا. وقال: "في هذه الحالة، سنستخدم جميع - وأكرر جميع - الأسلحة المتاحة لروسيا".