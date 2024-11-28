ضبط محطتي وقود بجنوب سيناء قبل تصرفهما في 15 ألف لتر بنزين وسولار بالسوق السوداء

شنت مديرية التموين بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، حملة مكبرة على الأسواق وأماكن تداول السلع الغذائية، ومحطات الوقود، بمدن "رأس سدر، دهب، أبورديس، شرم الشيخ"، وذلك بالاشتراك مع مباحث التموين، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتشديد الرقابة على الأسواق، ومنع مظاهر الغش، وتحت إشراف المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين.

وأسفرت الحملات عن ضبط محطتي وقود قاموا بتجميع 15 ألف لتر بنزين وسولار لبيعها في السوق السوداء، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فيما يخص قيام محطات الوقود بتجميع أو تصرف يقوم صاحب المحطة بدفع فروق أسعار عن تلك الكميات ما بين السعر المدعم والسعر العالمي لصالح الهيئة العامة للبترول.

كما تم تحرير محضر مخالفة للقانون، إذ أسفرت الحملات عن ضبط بدال تمويني قام بتجميع 97 بطاقة تموينية بدون وجه حق، وتجميع عدد 20 أسطوانة بوتاجاز منزلية ممتلئة وفارغة بدون وجه حق وبدون تصريح من مديرية التموين، إضافة إلى ضبط 664 قطعة بسكوت وكيك وإندومي ومكرونة منتهية الصلاحية.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه المخالفات، وتحرير عدد من المحاضر المتنوعة بين عدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر الرسمي.