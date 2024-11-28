نبيه بري يدعو البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس الجمهورية في 9 يناير المقبل

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى عقد جلسة في التاسع من يناير المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية، حسبما نقلت الوكالة الوطنية الإعلام اللبنانية الرسمية.

ويتم اختيار من يشغل منصب الرئيس من خلال تصويت في البرلمان اللبناني، الذي يتألف من 128 مقعداً. وليس لدى أي تحالف سياسي بمفرده ما يكفي من المقاعد لفرض اختياره، ما يعني ضرورة التوصل إلى تفاهم بين الكتل المتنافسة من أجل انتخاب مرشح للرئاسة.

ودعا حزب "القوات اللبنانية"، وهو أحد الفصائل المسيحية الكبرى والمعارضة لـ"حزب الله"، في أكتوبر الماضي، إلى انتخاب رئيس، معتبراً أن هذه هي الطريقة الوحيدة لتتحمل الدولة مسؤولياتها بنفسها.

يذكر أن آخر رئيس للبنان، هو ميشال عون، الذي كان قائداً سابقاً للجيش، وحليفاً سياسياً لـ"حزب الله".

ونقل موقع قناة الشرق عن مصادر لرويترز اهتمام الدول الغربية والعربية بأهمية انتخاب رئيس للبنان وأنه من مصلحة "حزب الله" أيضاً حل المعضلة السياسية، حتى تتمكن الدولة من تحمل المزيد من "عبء" الأزمة مع إسرائيل.

وينص الدستور اللبناني على ضرورة حضور نصاب من 86 نائباً من أجل التصويت للرئيس، على أن ينال 65 صوتاً ليُعتبر رابحاً من الدورة الأولى، وبالأكثرية المطلقة في الدورة الثانية.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ، صباح الأربعاء، ما يمهد الطريق لإنهاء صراع عبر الحدود بين البلدين أودى بحياة الآلاف منذ اندلعت شرارته عقب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في أكتوبر 2023.