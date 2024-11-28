إدانة جندي بريطاني سابق بنقل معلومات حساسة للحكومة الإيرانية

أدين جندي بريطاني سابق، بنقل معلومات حساسة للحكومة الإيرانية.

وقد أدين دانيال خليفة "23 عاما" في محكمة وولويتش كراون الملكية، بانتهاك قانون الأسرار الرسمية البريطاني من خلال جمع معلومات مفيدة لعدو- إيران.

وتم تبرئته من تهمة زرع قنابل مزيفة في ثكناته العسكرية.

وقال الادعاء، إن خليفة قام "بلعبة ساخرة" من خلال الزعم بأنه يريد أن يكون جاسوسا، عقب أن قام بتسليم كمية كبيرة من المواد المحظورة والسرية إلى إيران، وتشمل أسماء أفراد في القوات الخاصة.

وقال خليفة، إنه كان على تواصل مع أشخاص بالحكومة الإيرانية، ولكن كل هذا كان جزءا من مخطط ليعمل في النهاية كعميل مزدوج من أجل بريطانيا، وهي الخطة التي قال إنه استوحاها من مسلسل "هوملاند" التليفزيوني.





