برلمانية لبنانية: بنود غير واضحة في اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله

قالت عضوة مجلس النواب اللبناني نجاة عون صليبا، إن هناك بنودًا غير واضحة في اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، موضحة أنه لم تتم مناقشة التفاصيل في مجلس الوزراء أو مجلس النواب.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي كمال ماضي، خلال برنامج «ملف اليوم»، عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الأربعاء: «لا نعرف بنود الاتفافية وكيف تراقب أمريكا تنفيذها، ولماذا لم تكن فرنسا مقبولة ثم أصبحت مقبولة، وكيف يمكن عمل المراقبة».

وتابعت: «هناك بنود ليست واضحة فيما يتعلق بالآلية التي يتم العمل بها، وهناك أخبار تقول بأن هناك اتفاق سري غير موجود في البنود التي اتفق عليها لبنان وإسرائيل والاتفاق الذي ظهر هو الذي يريدون أن يظهروه للمجتمع».

وأشارت إلى أنّ الوضع الآن خطير للغاية، وأن القادم غير واضح إلى الآن، وأن هناك تعتيمًا على الطريقة التي صارت فيها المحادثات والمفاوضات.

ولفتت إلى أن الاتفاق تم التوصل إليه على عجل، وجاء بعد ضغط كبير على إسرائيل لتقبل بوقف إطلاق النار.



وكان حزب الله قد أكد أنه سيواصل متابعة انسحاب القوات الإسرائيلية من خلف حدود لبنان، وسوف يستمر في «الوقوف إلى جانب المظلومين والمستضعفين والمجاهدين في فلسطين، وذلك بعد يوم من الإعلان عن وقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل.

وفي أول بيان لغرفة العمليات في حزب الله منذ إعلان الاتفاق، لم تذكر الجماعة بشكل مباشر اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال حزب الله: «تؤكد غرفة عمليات المقاومة الإسلامية أن مجاهديها ومن مختلف الاختصاصات العسكرية سيبقون على أتم الجهوزية للتعامل مع أطماع العدو الإسرائيلي».

وأضاف أن مقاتليه سيواصلون متابعة انسحاب القوات الإسرائيلية خلف حدود لبنان وأيديهم ستبقى على الزناد.