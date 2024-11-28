 مقتل ثلاثة وإصابة شخص بجروح خطيرة في حادث سيارة بشمال كاليفورنيا - بوابة الشروق
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مقتل ثلاثة وإصابة شخص بجروح خطيرة في حادث سيارة بشمال كاليفورنيا


نشر في: الخميس 28 نوفمبر 2024 - 12:49 ص | آخر تحديث: الخميس 28 نوفمبر 2024 - 12:49 ص

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب آخر بجروح خطيرة الأربعاء عندما تحطمت سيارة تسلا سايبر ترك واشتعلت فيها النيران شمال كاليفورنيا بالولايات المتحدة، وفقا لما أفادت به السلطات.

وقال قائد شرطة بيدمونت، جيريمي باورز، إن السرعة كانت على الأرجح أحد العوامل التي تسببت في وقوع الحادث الذي تضمن سيارة واحدة، لكنه أضاف أن السلطات ستواصل التحقيق في ملابسات الحادث.

كان ركاب السيارة في طريق عودتهم من "فعالية" حوالي الساعة 0310 صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي، ولكن باورز لم يقدم تفاصيل إضافية. وتمكن شخص حضر الفعالية أيضا وكان يقود سيارة منفصلة من سحب الضحية الناجية من سيارة تسلا.

ورفض قائد الشرطة الكشف عن تفاصيل هوية الضحايا احتراما لخصوصية العائلات.


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