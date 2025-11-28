وزارة البيئة تنظم جلسة حوار وطني في قنا حول تغير المناخ وتمكين المرأة

نظمت وزارة البيئة جلسة حوار وطني في قنا بعنوان "المرأة والتغيرات المناخية"، بمقر المجلس القومي للمرأة فرع المحافظة، بحضور الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، ومسؤولي الحكومة، والمجلس القومي للمرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، إلى جانب خبراء ومتخصصين في القضايا البيئية.

وجاءت الجلسة ضمن توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، لمواصلة سلسلة الحوارات الوطنية التي تنفذها الوزارة في مختلف محافظات الجمهورية لتعزيز الوعي البيئي.

وأكدت وزيرة البيئة أن دور المرأة محوري في مواجهة آثار التغيرات المناخية وقيادة الأسرة نحو التكيف مع تلك الآثار، عبر تبني الحلول البيئية والمضي قدمًا نحو التحول الأخضر، الأمر الذي يتطلب تمكينًا حقيقيًا للمرأة.

من جانبها، استعرضت المهندسة سماح صالح، رئيس وحدة التنمية المستدامة ورئيس وحدة المرأة بالوزارة، دور الوعي البيئي في تحقيق التنمية المستدامة، وأهمية تفعيل دور المرأة في حماية الموارد الطبيعية ومواجهة التغيرات المناخية، مع التركيز على مشاركة الشباب والرجال، والتمكين الاقتصادي والبيئي للمرأة من خلال حلول وخدمات بيئية توفر فرص عمل.

كما قدمت المهندسة ليديا عليوة، مدير عام تكنولوجيا وبحوث تغير المناخ بالوزارة، عرضًا حول أسباب تغير المناخ وتأثيراته المباشرة على المرأة، فيما استعرض الدكتور أسعد محمد، مسؤول وحدة المرأة بجهاز شئون البيئة بالمحافظة، جهود الجهات المحلية في نشر الوعي البيئي ودعم المبادرات الموجهة للسيدات.

وشملت الجلسة مناقشات حول نماذج ناجحة من الجمعيات الأهلية التي دمجت المرأة في العمل المناخي، وتبادل الآراء حول تأثير التغيرات المناخية على المرأة والقطاعات الأكثر تأثرًا في قنا، والمهارات المطلوبة لمشاركة النساء في مواجهة التحديات البيئية.

كما تناول الحوار تعزيز قدرة المرأة على التكيف في ظل محدودية الموارد، وبرامج التدريب الضرورية، ودور الشباب والجمعيات والقادة المحليين في دعم المشاركة البيئية، إلى جانب تحديد الاحتياجات الأساسية للمحافظة مثل التمويل والتكنولوجيا والشراكات لتنفيذ مشروعات تكيف فعالة تحقق تمكين المرأة وعدالة مناخية.