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أشاد محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى فريق فيوتشر بمستوى زميله بالمنتخب الوطني محمد الشناوي مؤكدً أنه الأفضل في مصر في الوقت الحالي.

وقال جنش في تصريحات لقناة الحياة :" الشناوي في الأفضل والأجدر بحراسمة مرمى منتخب مصر .. أوضحت هذا الأمر من قبل وأعيده مرة أخرى".

ورفض جنش أن تكون تصريحاته على خلفية خلافة مع أبوجبل حارس مرمى الزمالك مؤكدًا ان الأخير تعرض للظلم على يد المدرب كارتيرون.

وقال جنش :" أبوجبل لم يلقى أي دعم من كارتيرون .. كان لابد ان يسانده ولكنه فضل أبعاده عن حراسة مرمى الفريق".

وتلقى أبوجبل 5 اهداف في المباراة التي جمعت الأهلي والزمالك وأنتهت بخسارة الأخير بخماسية مقابل ثلاثة أهداف وحمل الجهاز الفني الحارس أبوجبل مسئولية معظم اهداف الأحمر ليدفع بالحارس محمد عواد على حسابه قبل أن يدفع به في مباراة غزل المحلة الأخيرة في الدوري.

وأضاف جنش :" أبوجبل قدم مباراة كبيرة أمام المحلة ".

وكشف جنش عن تفاصيل تعاقده مع فيوتشر مؤكدًا انه على سبيل الاعارة ويحق للنادي شراء عقده ولكنه سيعود للزمالك في حال طلب الأخير عودته.

وحول أسباب عدم مشاركته في مباراة الأهلي الأخيرة قال جنش :" لم أكن جاهز لخوض المباراة وأواصل التأهيل .. سعيد بالطبع بنتيجة المباراة ( 1-1 ) .. قدمنا مباراة كبيرة".