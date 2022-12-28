كييف تطالب الكنيسة الأورثوذكسية في أوكرانيا بشيطنة بوتين والبطريرك كيريل

طالبت القيادة الأوكرانية الكنيسة الأورثوذكسية في أوكرانيا بأن تنأى بنفسها عن موسكو وذلك في إطار الخلاف حول الإبقاء على مجمع دير الكهوف، وهو مقر العبادة الرئيسي للكنيسة الأرثوذكسية في الجمهورية السوفيتية السابقة.

وفي لقاء تلفزيوني، وجه سكرتير مجلس الأمن القومي الأوكراني أوليكسي دانيلوف حديثه إلى الكنيسة الأورثوذكسية اليوم الثلاثاء قائلا:" إذا لم تكن لكم علاقات مع روسيا، فانأوا بأنفسكم رسميا عنها، وقولوا إن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين هو الشيطان".

وأضاف دانيلوف أن البطريرك كيريل شيطان أيضا.

كانت الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية تخضع للبطريركية في موسكو حتى أيار/مايو الماضي حيث أعلنت آنذاك انفصالها رسميا عن موسكو وأدانت الحرب التي أمر بوتين بشنها على أوكرانيا، غير أن السلطات الأوكرانية لا تزال تشتبه في تعاون الكنيسة مع روسيا. وتعرضت قاعات في الكنيسة للتفتيش مرارا.

وينتهي عقد إيجار الدير بنهاية الشهر الجاري وقد طلب ليبيد عدم طرد رواد الكنيسة الأرثوذكسية. وعلى إثر ذلك اتهم رئيس دير الكهوف الشهير عالميا في كييف، المطران بافيل ليبيد، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بممارسة الضغوط على المسيحيين الأرثوذكس.

وقال ليبيد في رسالة بالفيديو وجهها إلى الرئيس "لقد سئمنا من ضرب العدو لشعبنا، لقد سئمنا من المعاناة والحزن عندما يتضور الناس جوعا في البرد وبدون إضاءة".

وناشد ليبيد الرئيس عدم أخذ موقعي عبادة الكنيسة الأرثوذكسية الاثنين المدرجين على مواقع التراث العالمي لليونسكو بنهاية الشهر الجاري.

وقال "هل تريد أن تأخذ إيمان الناس أيضا؟ هل تريد أن تأخذ آخر أمل؟ لا تفعل هذا".