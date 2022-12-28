روسيا: وزيرا الدفاع التركي والسوري يلتقيان في موسكو للمرة الأولى منذ 2011

أكدت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، أن وزير الدفاع خلوصي آكار، التقى في موسكو نظيريه الروسي سيرجي شويجو، والسوري علي محمود عباس، وبحثوا الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين وجهود محاربة التنظيمات الإرهابية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن هذا هو أول لقاء بين وزيرا الدفاع التركي والسوري منذ 2011، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكانت وزارة الدفاع التركية، قد أعلنت في وقت سابق أن وزير الدفاع ورئيس المخابرات الوطنية التركيين خلوصي أكار وهاكان فيدان، وصلا في زيارة رسمية إلى موسكو لإجراء محادثات مهمة مع نظرائهم الروس.