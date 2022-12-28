سيول في بعض الوديان بشمال سيناء دون أضرار

أجرى سعد خليل بغدادى رئيس مركز ومدينة الحسنة بشمال سيناء، جولة لتفقد آثار السيول التي تحركت في بعض الوديان بالمركز.

وقال رئيس المدينة إن بعض القرى بمدينة الحسنة تعرضت لسيول، خفيفة ومتوسطة خلال موجة الطقس السيء التي تعرضت لها البلاد الأيام الماضية، دون أي أضرار في الأرواح أو الأماكن التي تأثرت بفعل حركة مياه الأمطار والسيول.

وأضاف بغدادي أن الجولة شملت المرور علي قرية بغداد ومنها لقرية الغرقدة وأم شيحان وأم قطف وتوابعها ووادي العمرو حتي منفذ العوجة.

وأكد رئيس مركز أن الأماكن التي وصلت بها السيول بالفعل هو منطقة وادي الأزارق التابع لقرية وادي العمرو، مؤكدا عدم وجود أي أضرار للسيل سواء في الأرواح أو الأماكن، كما تم الاطمئنان علي الصيانات المنفذة علي جانبي الطرق لتيسير حركة مياه السيول علي الطرق وقت حدوثها.