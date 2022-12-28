أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 103 آلاف و770 جنديا منذ بدء العملية العسكرية‎‎

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 103 آلاف و770 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي، من بينهم أكثر من 550 جنديا قتلوا أمس الثلاثاء فقط.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 3017 دبابة و6 آلاف و37 من المركبات المدرعة و1999 من النظم المدفعية و418 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و212 من أنظمة الدفاع الجوي و283 طائرة و267 مروحية و16 سفينة حربية، فضلا عن 1707 طائرات بدون طيار و4 آلاف و660 من المركبات وخزانات وقود".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.