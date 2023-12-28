الجيش الأوكراني يقصف منطقة بيلجورود الروسية نحو 60 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن حاكم منطقة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، عبر قناته على تطبيق تليجرام، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الأوكرانية أطلقت نحو 60 قذيفة مختلفة على منطقة بيلجورود الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال جلادكوف: "في منطقة شيبيكينسكي، تم إطلاق عشر قذائف هاون على بلدة بانكوف، و5 قذائف مدفعية على بلدة موروم، و5 قذائف يدوية على بلدة نوفايا تافولجانكا، و4 قذائف هاون على بلدة تيريزوفكا، كما سقطت طائرة مسيرة ما أسفر عن انفجارها. ولم تقع إصابات أو أضرار في أي من المستوطنات في المنطقة"، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية.

وأوضح جلادكوف أنه "في منطقة بيلجورود، أطلقت القوات الأوكرانية 8 قذائف هاون على بلدة شيتينوفكا، وقذيفة مدفعية واحدة على بلدة كراسني خوتور، وأسقطت عبوة ناسفة من طائرة مسيرة على بلدة جورافليفكا، وأسقطت طائرتين مسيرتين."

وقال جلادكوف: "في منطقة بوريسوفسكي، تعرضت ضواحي لوزوفايا رودكا للقصف مرتين من قبل قاذفة قنابل يدوية. وفي منطقة فولوكونوفسكي، تعرضت ضواحي ستاري للقصف بقذائف الهاون مرتين."

وأضاف: "في منطقة جرايفورونسكي أطلق العدو قذيفتي هاون على ضواحي درونوفكا. ولم تقع إصابات أو أضرار. وفي منطقة كراسنوياروزسكي أطلق العدو ثلاث قذائف على ضواحي فيازوفوي وأربع قذائف على ضواحي بوبوفكا وسبع قذائف على ضواحي بريليسي."