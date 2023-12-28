زوجة سيد حجاب تغني لسيد درويش في مئويته: استمتع بالغناء والتدريب على التمثيل

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أدت الدكتورة ميرفت الجسرى، زوجة الشاعر الغنائي الراحل سيد حجاب، أغنية "والله تستاهل ياقلبي" للفنان الكبير الراحل سيد درويش.

واعتلت الجسري مسرح معهد الموسيقى العربية، في أمسية غنائية لفرقة الورشة المسرحية اليوم الأربعاء، بمناسبة مرور مئة عام على رحيل سيد درويش.

وقالت الجسري في تصريحات خاصة لـ"الشروق" إنها مشتركة بالفعل في فرقة الورشة المسرحية منذ عامين وتستمتع بالغناء والحكي والتدريب على التمثيل.

وأضافت: "شاركت بأغنية والله تستاهل يا قلبي لأني بحبها جدا ورغم صعوبتها كانت لايقة على صوتي ومن اختيار الأستاذ حسن الجريتلي رئيس الفرقة".

وتابعت قائلة: "احنا في الفرقة بنتدرب على الأداء عشان كده بنطلع بشكل مختلف والجمهور لاحظ ده وقال إننا دمنا خفيف، وده راجع للأستاذ حسن المايسترو وماجد سليمان إلى بيحرصوا دائما إننا نطلع صوتنا الحقيقي".

وأدت الفرقة أشهر الأغنيات للراحل من بينها أهو ده إلى صار، وشد الحزام، يا عزيز عيني، بقيادة الفنان حسن الجريتلي.

وأدت سامية جاهلين قصيدة كلام إلى يوسف حلمي مؤسس جمعية أصدقاء سيد درويش الذي كان له الفضل الكبير في حفظ تراث سيد درويش، بحسب قولها.

وحضر الاحتفالية الفنان محمد درويش حفيد الفنان سيد درويش، وأقامت الاحتفالية مؤسسة الأستاذ الدكتور جمال شيحة للتعليم والثقافة والتنمية المستدامة، والمؤسسة الإفريقية للتطوير وبناء القدرات، بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية.