المبادرة الوطنية الفلسطينية: نتنياهو أخطر شخص على المنطقة ويعرف أن مصيره السجن

قال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي، إن القيادات الإسرائيلية تعلم أنه في حال توقف العدوان على قطاع غزة، سيطردون من مناصبهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له بقناة «تن»، مساء الخميس، أن كلا من وزير الدفاع الإسرائيلي وقائد الأركان ونتنياهو، سيسألون عن فشلهم في 7 أكتوبر، معقبا: «نتنياهو يعرف أن مصيره السجن بسبب قضايا الفساد التي تلاحقه، لذلك يحاول تدمير كل شيء حتى يبقى في الحكم، ولو كلف الأمر مزيد من المجازر الوحشية ضد المدنيين، وإعادة احتلال الضفة ومحاولة تفجير الوضع على الجبهة الشمالية».

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو هو أخطر شخص على المنطقة، لأنه يواجه خيار واحد إما استمرار الحرب أو السجن، لذلك هو مستمر في حربه على قطاع غزة.

وأشاد بالجهود المصرية المبذولة من أجل إيقاف الحرب على قطاع غزة والتوصل إلى تهدئة، والتي وصفها بالإيجابية، وأن المقترحات المطروحة في هذا الشأن تُناقش بين الفصائل الفلسطينية، مؤكدا أن أهم شيئا هو إجبار إسرائيل على وقف إطلاق النار والعدوان، وهذا يقتضى الضغط على الإدارة الأمريكية للضغط على دولة الاحتلال.

وشدد على أن هذه اللحظة تستدعي ممارسة الدول العربية والإسلامية كل ما لديها من قدرة؛ للضغط على الولايات المتحدة حتى توقف هذا العدوان الذي يريد نتنياهو استمراره.

وذكر أن الأوضاع بقطاع غزة غاية في الخطورة، في ظل إقدام إسرائيل على ارتكاب جرائم وحشية بحق المدنيين، خاصة وأنها فشلت في قهر المقاومة، وتُنفس غضبها بقتل المدنيين، مؤكدا أنه في ظل ما يحدث وهذه الأوضاع المأسوية، لا يوجد مسألة أهم من وقف هذا العدوان.